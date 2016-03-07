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Медовые будни

Медовые будни

Для активных людей, которым не хватает выходных, с воскресенья по четверг диджеи мешают коктейль из лучших треков.

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
13 июня 2017, вторник
21:00
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14 июня 2017, среда
21:00
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15 июня 2017, четверг
21:00
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