Медовые будни
Для активных людей, которым не хватает выходных, с воскресенья по четверг диджеи мешают коктейль из лучших треков.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
13 июня 2017, вторник
21:00
14 июня 2017, среда
21:00
15 июня 2017, четверг
21:00
18 июня 2017, воскресенье
21:00
19 июня 2017, понедельник
21:00
20 июня 2017, вторник
21:00
21 июня 2017, среда
21:00
22 июня 2017, четверг
21:00
25 июня 2017, воскресенье
21:00
26 июня 2017, понедельник
21:00
27 июня 2017, вторник
21:00
28 июня 2017, среда
21:00
29 июня 2017, четверг
21:00