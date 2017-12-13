Максим Панфилов — меломан, диджей и коллекционер винила с внушительным стажем, первый сет сыграл в 1998 году. Слушателям Максим зачастую предлагает широкий выбор музыкальных направлений, собранных в одну слаженную историю.

Между выступлениями в домашней Москве (НИИ, Рабица, Кругозор, Пропаганда, Heineken Bar, Simachёv, Rodnya, Dewar's Powerhouse, Брюсов) и практически родном ему Питере (Stackenschneider, Mosaique, Мишка и др.), успел побывать на гастролях в Манчестере. Участник фестивалей Present Perfect, Synthposium, Bosco Fresh Fest и Архстояние. Записывал гостевые миксы для радиостанций Intergalactic FM (NL), Elektrodos (ES) и отечественных лэйблов ГОСТ ЗВУК и Удача.

Не подстраивается под конъюнктуру, транслируя тем самым независимость от смены клубных тенденций. Среди тусовки получил негласный статус одного из главных «невидимых» героев андеграунда.

Line-up:

23.00 Дмитрий Бирюков

01.00 Максим Панфилов

03.00 Александр Чурсин

Вход 200 Р.