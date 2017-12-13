Максим Панфилов
Максим Панфилов — меломан, диджей и коллекционер винила с внушительным стажем, первый сет сыграл в 1998 году. Слушателям Максим зачастую предлагает широкий выбор музыкальных направлений, собранных в одну слаженную историю.
Между выступлениями в домашней Москве (НИИ, Рабица, Кругозор, Пропаганда, Heineken Bar, Simachёv, Rodnya, Dewar's Powerhouse, Брюсов) и практически родном ему Питере (Stackenschneider, Mosaique, Мишка и др.), успел побывать на гастролях в Манчестере. Участник фестивалей Present Perfect, Synthposium, Bosco Fresh Fest и Архстояние. Записывал гостевые миксы для радиостанций Intergalactic FM (NL), Elektrodos (ES) и отечественных лэйблов ГОСТ ЗВУК и Удача.
Не подстраивается под конъюнктуру, транслируя тем самым независимость от смены клубных тенденций. Среди тусовки получил негласный статус одного из главных «невидимых» героев андеграунда.
Line-up:
- 23.00 Дмитрий Бирюков
- 01.00 Максим Панфилов
- 03.00 Александр Чурсин
Вход 200 Р.