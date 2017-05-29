Лето есть!

Встречайте лето вместе с «Мёдом» и зажигательными вечеринками с хитовой музыкой всех времён. В ночную программу входят танцы, мужское стрип-шоу, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть на полную катушку.

Гости вечеринок: Migel, David, Leon, go-go Five.Zero.

За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, PashaJet.

Ведущий — Мс Блинцов.

Бронь столов по тел. 42−24−54.