Лето есть!
Встречайте лето вместе с «Мёдом» и зажигательными вечеринками с хитовой музыкой всех времён. В ночную программу входят танцы, мужское стрип-шоу, откровенные конкурсы для нескромных любителей отдохнуть на полную катушку.
Гости вечеринок: Migel, David, Leon, go-go Five.Zero.
За вертушками диджеи Vodoley, Maxima, Alex Sender, PashaJet.
Ведущий — Мс Блинцов.
Бронь столов по тел. 42−24−54.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
2 июня 2017, пятница
21:00
9 июня 2017, пятница
21:00
16 июня 2017, пятница
21:00
23 июня 2017, пятница
21:00
30 июня 2017, пятница
21:00