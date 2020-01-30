Весь февраль в ночном клубе «Мёд» по четвергам и воскресеньям проходят веселые вечеринки. На сцене выступят диджеи Vodoleu, Jeen, Pasha Jet. Также в программе развлекательное шоу.

Стоимость: мужчинам — 100 р., девушкам — вход свободный.