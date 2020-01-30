Дорвались
Весь февраль в ночном клубе «Мёд» по четвергам и воскресеньям проходят веселые вечеринки. На сцене выступят диджеи Vodoleu, Jeen, Pasha Jet. Также в программе развлекательное шоу.
Стоимость: мужчинам — 100 р., девушкам — вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
30 января 2020, четверг
21:00
2 февраля 2020, воскресенье
21:00
6 февраля 2020, четверг
21:00
9 февраля 2020, воскресенье
21:00
13 февраля 2020, четверг
21:00
16 февраля 2020, воскресенье
21:00
20 февраля 2020, четверг
21:00
27 февраля 2020, четверг
21:00
8 февраля
₽ Билеты: 500 ₽
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1199 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽