День рождения шампанского. Готовые и красивые отмечаем день рождения шампанского

Вы обязаны быть, ведь шампанское было на вашем дне рождении! Пусть брызги шампанского кружат голову и будят страсть, а отличное настроение появится само собой ! Шампанское — это всегда праздник, даже если нет особого повода, ведь звук выстреливающей пробки будит в нас воспоминания о самых светлых моментах жизни. Ведущий ночи Руслан Кагарманов!

За пультом — резиденты клуба.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00