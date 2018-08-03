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День рождения шампанского. Готовые и красивые отмечаем день рождения шампанского

День рождения шампанского. Готовые и красивые отмечаем день рождения шампанского

Вы обязаны быть, ведь шампанское было на вашем дне рождении! Пусть брызги шампанского кружат голову и будят страсть, а отличное настроение появится само собой ! Шампанское — это всегда праздник, даже если нет особого повода, ведь звук выстреливающей пробки будит в нас воспоминания о самых светлых моментах жизни. Ведущий ночи Руслан Кагарманов!

За пультом — резиденты клуба.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
4 августа 2018, суббота
21:00
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