День рождения шампанского. Готовые и красивые отмечаем день рождения шампанского
Вы обязаны быть, ведь шампанское было на вашем дне рождении! Пусть брызги шампанского кружат голову и будят страсть, а отличное настроение появится само собой ! Шампанское — это всегда праздник, даже если нет особого повода, ведь звук выстреливающей пробки будит в нас воспоминания о самых светлых моментах жизни. Ведущий ночи Руслан Кагарманов!
За пультом — резиденты клуба.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
4 августа 2018, суббота
21:00