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День Победы, спасибо за победу!

День Победы, спасибо за победу!

9 мая 1945 года русский народ одержал великую победу над захватчиком. Испытания, выпавшие на долю нашего народа были, по-настоящему огненными. Этой ночью празднуем 73 годовщину разгрома фашисткой Германии великой Красной армией. Приглашаем всех жителей и гостей Тулы отметить великий день победы в ночном клубе Мед.

Никто не забыт, ничто не забыто!

За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 100 р., девушкам вход свободный до 23:00

 

Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
8 мая 2018, вторник
21:00
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9 мая 2018, среда
21:00
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