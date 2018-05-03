День Победы, спасибо за победу!
9 мая 1945 года русский народ одержал великую победу над захватчиком. Испытания, выпавшие на долю нашего народа были, по-настоящему огненными. Этой ночью празднуем 73 годовщину разгрома фашисткой Германии великой Красной армией. Приглашаем всех жителей и гостей Тулы отметить великий день победы в ночном клубе Мед.
Никто не забыт, ничто не забыто!
За вертушками dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: от 100 р., девушкам вход свободный до 23:00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
8 мая 2018, вторник
21:00
9 мая 2018, среда
21:00