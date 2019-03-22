Цвет настроения diamond

Каждую пятницу и субботу в клубе Diamond проходят безбашенные вечеринки, которые можно и нужно устраивать не только по выходным. Пора волнующих романтичных закатов и рассветов, которые особенно приятно встречать вместе с друзьями и любимыми под ритмы качественной музыки и с коктейлем в руке.

Невероятные эмоции, позитив в чистом виде и безграничное общение гарантированы. Танцуем, общаемся с друзьями, радуемся и ловим момент под ритмы dj Xandr.