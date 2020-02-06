Cool party
В развлекательном клубе «Мёд» пройдет модная вечеринка. В программе шоу с ведущим и модные диджейские сеты от резидентов клуба.
Стоимость: 150−200 р., девушкам вход свободный до 23.00
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
8 февраля 2020, суббота
21:00
8 - 29 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽