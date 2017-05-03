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Частота: Евгения Водяхо

Частота: Евгения Водяхо

Героиня очередной «Частоты» многим известна как организатор интригующих, насыщенных и стильных «Тульских девичников». Многие её знают как директора «Тульской школы скорочтения». Кому-то максимально повезло, и они могут назвать её своей подругой, а для двух людей она мама и жена.

А насколько Женя разносторонняя, настолько же разносторонен её плейлист. Вы услышите и успокаивающий соул, и страстный олдскульный рок-н-ролл, погрузитесь в атмосферу культовых фильмов, благодаря отобранным саундтрекам, и почувствуете неистовую мощь лучших вокалистов ХХ века.

Телефон для бронирования столиков 35−18−62.

Где и когда?
Ворота солнца, клуб
Тула, проспект Ленина, 107
5 мая 2017, пятница
20:00
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