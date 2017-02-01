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Buddapest night

Buddapest night

Представляем вашему вниманию новую серию вечеринок Buddapest night от группировки Our Gentle House.

На вечеринках будет звучать не только хаус-музыка (хотя она остаётся в приоритете) — главное, чтобы это было интересно. Концепция мероприятия предполагает смесь уютных лондонских вечеринок и чикагского андеграунда в тульских реалиях.

На вечеринке будет действовать два танцпола. На первом танцполе вы сможете как следует потанцевать под progressive, tech, tribal и разнообразный хаус, а на втором — отдохнуть, покурить кальян и попить вкусные коктейли. На всех танцполах будут работать бар и кухня.

Диджеи: Yura African, Iceberg, Borzov, Малой, Гриб, Neket&Seshel.

Вход свободный. Face control.

Где и когда?
Дымовар, кальянная
Дымовар, кальянная
Тула, ул. Демонстрации, 5-а
25 февраля 2017, суббота
22:00
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