Представляем вашему вниманию новую серию вечеринок Buddapest night от группировки Our Gentle House.

На вечеринках будет звучать не только хаус-музыка (хотя она остаётся в приоритете) — главное, чтобы это было интересно. Концепция мероприятия предполагает смесь уютных лондонских вечеринок и чикагского андеграунда в тульских реалиях.

На вечеринке будет действовать два танцпола. На первом танцполе вы сможете как следует потанцевать под progressive, tech, tribal и разнообразный хаус, а на втором — отдохнуть, покурить кальян и попить вкусные коктейли. На всех танцполах будут работать бар и кухня.

Диджеи: Yura African, Iceberg, Borzov, Малой, Гриб, Neket&Seshel.

Вход свободный. Face control.