Buddapest night
Представляем вашему вниманию новую серию вечеринок Buddapest night от группировки Our Gentle House.
На вечеринках будет звучать не только хаус-музыка (хотя она остаётся в приоритете) — главное, чтобы это было интересно. Концепция мероприятия предполагает смесь уютных лондонских вечеринок и чикагского андеграунда в тульских реалиях.
На вечеринке будет действовать два танцпола. На первом танцполе вы сможете как следует потанцевать под progressive, tech, tribal и разнообразный хаус, а на втором — отдохнуть, покурить кальян и попить вкусные коктейли. На всех танцполах будут работать бар и кухня.
Диджеи: Yura African, Iceberg, Borzov, Малой, Гриб, Neket&Seshel.
Вход свободный. Face control.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, 5-а
Тел.: 8-999-797-08-32
25 февраля 2017, суббота
22:00