Breakout 1.0
Если вы устали от затишья на альтернативной сцене электронной музыки в нашем городе, то для вас без лишних слов команда Core Events готовит настоящий прорыв в этом году. Итак, встречайте серию вечеринок Breakout, нацеленную на развитие нового витка тульской хардсцены.
Хэдлайнеры: Victor Strogonov (Москва), Filter (Москва).
А также Z-Fear, Parada, Gaudy.
Вход от 400 Р. Количество билетов строго ограничено.
Рекомендованный дресс-код — милитари.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
Тел.:
23 февраля 2017, четверг
23:00