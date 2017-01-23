Breakout 1.0

Если вы устали от затишья на альтернативной сцене электронной музыки в нашем городе, то для вас без лишних слов команда Core Events готовит настоящий прорыв в этом году. Итак, встречайте серию вечеринок Breakout, нацеленную на развитие нового витка тульской хардсцены.

Хэдлайнеры: Victor Strogonov (Москва), Filter (Москва).

А также Z-Fear, Parada, Gaudy.

Вход от 400 Р. Количество билетов строго ограничено.

Рекомендованный дресс-код — милитари.