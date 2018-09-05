Бархатно-медовый сезон
Конец недели с клубом «Мёд» — это уникальная возможность завершить неделю в одном из самых фешенебельных и зажигательных клубов Тулы.
В эту ночь для вас только самые лучшие DJ, незабываемая магия прекрасного настроения в сочетании с превосходной музыкой и эффектами, позволит вам ощутить наяву всю роскошь и безграничность отдыха вместе с «Мёдом»!
Уникальные акции:
- Скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню,
- При заказе 3 стаканов напитка — гренки в подарок.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
9 сентября 2018, воскресенье
21:00