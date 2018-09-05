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Бархатно-медовый сезон

Бархатно-медовый сезон

Конец недели с клубом «Мёд» — это уникальная возможность завершить неделю в одном из самых фешенебельных и зажигательных клубов Тулы.

В эту ночь для вас только самые лучшие DJ, незабываемая магия прекрасного настроения в сочетании с превосходной музыкой и эффектами, позволит вам ощутить наяву всю роскошь и безграничность отдыха вместе с «Мёдом»!

Уникальные акции:

  • Скидки на мужской и дамский сеты из кухонного меню,
  • При заказе 3 стаканов напитка — гренки в подарок.
 
Где и когда?
Мёд, культурно-развлекательный комплекс
9 сентября 2018, воскресенье
21:00
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