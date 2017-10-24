Жестокий урок
Режиссер спектакля — Андрей Лазукин.
В центре драмы научный эксперимент. Его участники — два студента, Кира и Михаил, профессор Кольцов и его ассистентка Алиса.
Участие в этом необычном эксперименте серьезно отразится на личных отношениях героев. Психологический спектакль о жизни, о душе человека, о том, что может таиться в каждом из нас.
В ролях: Юлия Школьникова, Александр Райков, Анна Терешина, Михаил Боганов
Заказ билетов: 38−46−55.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
4 ноября 2017, суббота
18:00
5 ноября 2017, воскресенье
18:00
11 ноября 2017, суббота
18:00
18 ноября 2017, суббота
18:00
24 ноября 2017, пятница
19:00