Жестокий урок

Режиссер спектакля — Андрей Лазукин.

В центре драмы научный эксперимент. Его участники — два студента, Кира и Михаил, профессор Кольцов и его ассистентка Алиса.

Участие в этом необычном эксперименте серьезно отразится на личных отношениях героев. Психологический спектакль о жизни, о душе человека, о том, что может таиться в каждом из нас.

В ролях: Юлия Школьникова, Александр Райков, Анна Терешина, Михаил Боганов

Заказ билетов: 38−46−55.