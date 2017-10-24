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Жестокий урок

Жестокий урок

Режиссер спектакля — Андрей Лазукин.

В центре драмы научный эксперимент. Его участники — два студента, Кира и Михаил, профессор Кольцов и его ассистентка Алиса.

Участие в этом необычном эксперименте серьезно отразится на личных отношениях героев. Психологический спектакль о жизни, о душе человека, о том, что может таиться в каждом из нас.

В ролях: Юлия Школьникова, Александр Райков, Анна Терешина, Михаил Боганов

Заказ билетов: 38−46−55.

Где и когда?
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
4 ноября 2017, суббота
18:00
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5 ноября 2017, воскресенье
18:00
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11 ноября 2017, суббота
18:00
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