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Шалости Купидона

Шалости Купидона

Сколько в мире существует анекдотов про то, как распоряжается своим временем жена, когда мужа нет дома?

Кажется, мы можем рассказать вам еще один! Анекдот, ставший сюжетом веселого спектакля «Любовь втроем» по пьесе петербургского режиссера и драматурга Владимира Глазкова. Комедия, напоминающая по своей стилистике старинные русские водевили, запомнится вам остроумными диалогами, множеством эксцентрических ситуаций, а игра актеров порадует искрометным юмором и импровизированной свободой.

К безусловным «плюсам» постановки следует отнести и то, что его режиссером стал сам автор, В. Глазков

Действующие лица и исполнители:
Жена — Екатерина Прокопьева, Ирина Атлашкина
Муж — Олег Спиренков, Сергей Буряков
Гость Жоржик — Ринад Кондаев
Гостья танцовщица — Татьяна Кондаева
Режиссёр-постановщик Владимир Глазков
Сценография — Надежда Ванина
Костюмы — Лариса Кузьмина
Художник по свету — Дмитрий Алешин
Музыкальное оформление — Сергей Борисов.

В спектакле использована музыка 30-х годов

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