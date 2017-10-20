Спектакль в 2-х действиях по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Постановка Московского современного художественного театра.

В ролях:

Каренин — Народный артист России Владимир Стеклов / Заслуженный артист России Борис Галкин

Вронская — Заслуженная артистка России Татьяна Ташкова / Инга Светлова

Лидия Ивановна — Заслуженная артистка России Ольга Анохина / Елена Симони

Тушкевич — Михаил Павлик

Анна — Яна Науменко

Вронский — Василий Карпенко / Станислав Бондаренко / Марк Богатырев

Стива — Руслан Банковский

Бэтси — Светлана Клаус

Доктор — Алексей Жуковский

Слуга Каренина — Олег Цветков

«Анну Каренину» называют романом-энциклопедией семейной жизни. Несчастная любовь Анны развивается на фоне счастливой семейной жизни Константина Лёвина и Кити Щербацкой, в романе есть еще одна не совсем благополучная семья брата Анны — Стивы Облонского и его жены Долли.

Таким образом, великий писатель дает своему читателю объемную картину современного ему общества, исследуя самые сокровенные стороны русского характера, который едва ли претерпел серьезные изменения за прошедшие полтора века. Поэтому сегодня роман «Анна Каренина» не менее интересен и важен для каждого из нас, — однажды человек обязательно приходит к необходимости заглянуть в себя и переосмыслить свою жизнь.

Одним из важных персонажей спектакля станет столичный высший свет, но по мнению автора романа, лишь суд божий и человеческая совесть могут вынести приговор мятущейся душе. «Мн? отмщеніе, и Азъ воздамъ», — цитата из библии, ставшая эпиграфом романа, использована и в нашем спектакле.