Турнир по вольной борьбе
В Щекинском ФОКе пройдут открытые соревнования по вольной борьбе. В соревнованиях примут участие спортсмены из разных уголков нашей страны. Участники поборются за приз Ветеранов вольной борьбы Тульской области.
Вход свободный.
Где и когда?
Щекино, ул. Шахтерская, д. 32
18 ноября 2019, понедельник
10:00
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1330-2300 ₽
18 - 29 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽