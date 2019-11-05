афиша
афиша
Регистрация
Турнир по вольной борьбе

Турнир по вольной борьбе

В Щекинском ФОКе пройдут открытые соревнования по вольной борьбе. В соревнованиях примут участие спортсмены из разных уголков нашей страны. Участники поборются за приз Ветеранов вольной борьбы Тульской области.

Вход свободный.

 

Где и когда?
ДЮСШ № 1, МОУ ДОД
Щекино, ул. Шахтерская, д. 32
18 ноября 2019, понедельник
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
«Мастер» при участии М. Серышева
Купить билет
8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
Купить билет
22 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Аффинаж
Купить билет
5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ангелы на крыше
Купить билет
13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1330-2300 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
Купить билет
18 - 29 ноября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Ольга Бузова
Купить билет
30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.