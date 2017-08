В Туле состоится финальная танцевальная битва, в которой сойдутся лучшие — участники танцевальных коллективов No Limit, Frame Fam, Fair Russia, Frame Fam, Just In Time, Frame Fam, «Мастерская танца», BM1.

В рамках мероприятия состоится двухчасовой мастер-класс по хаусу.