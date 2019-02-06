Первенство Тульской области по баскетболу
В городском Центре баскетбола (ул. Демьянова, 26а) пройдет Первенство Тульской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2006 года рождения.
В соревнованиях выступают команды девушек
- спортивный клуб «Олимп» (Тула, тренер Митькин Ю.)
- ДЮСШ г. Плавск (тренер Бескрестнов Ю.)
- СШ «Игровые виды спорта"-1 (Тула, тренер Дудник Л.)
- СШ «Игровые виды спорта"-2 (Тула, тренер Кузовлев Ю.) и юношей
- ДЮСШ-2 (Новомосковск, тренер Кладовщикова Ю.)
- ДЮСШ-1 «Меч» (Ефремов, тренер Карцева Е.)
- СШ «Игровые виды спорта» — 1 (тренер Дугужева Н.)
- СШ «Игровые виды спорта» — 2 (сборная, тренеры Назукина М., Столбчатый С., Леонтьев М.)
- «Темп» (Тула, тренеры Полуэктов Н., Сенькин В.)
- С/К «Олимп» (Тула, тренеры Митькин Ю., Шелухина Н.)
Финальные игры состоятся 10 февраля в 16.00 и 17.30.
Приглашаем всех любителей баскетбола полюбоваться играми юных спортсменов.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Демьянова, д. 26 а
8 февраля 2019, пятница
14:00
10 февраля 2019, воскресенье
16:00
10 февраля 2019, воскресенье
17:30