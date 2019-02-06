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Первенство Тульской области по баскетболу

Первенство Тульской области по баскетболу

В городском Центре баскетбола (ул. Демьянова, 26а) пройдет Первенство Тульской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2006 года рождения.

В соревнованиях выступают команды девушек

  • спортивный клуб «Олимп» (Тула, тренер Митькин Ю.)
  • ДЮСШ г. Плавск (тренер Бескрестнов Ю.)
  • СШ «Игровые виды спорта"-1 (Тула, тренер Дудник Л.)
  • СШ «Игровые виды спорта"-2 (Тула, тренер Кузовлев Ю.) и юношей
  • ДЮСШ-2 (Новомосковск, тренер Кладовщикова Ю.)
  • ДЮСШ-1 «Меч» (Ефремов, тренер Карцева Е.)
  • СШ «Игровые виды спорта» — 1 (тренер Дугужева Н.)
  • СШ «Игровые виды спорта» — 2 (сборная, тренеры Назукина М., Столбчатый С., Леонтьев М.)
  • «Темп» (Тула, тренеры Полуэктов Н., Сенькин В.)
  • С/К «Олимп» (Тула, тренеры Митькин Ю., Шелухина Н.)

Финальные игры состоятся 10 февраля в 16.00 и 17.30.

Приглашаем всех любителей баскетбола полюбоваться играми юных спортсменов.

Вход свободный.

Где и когда?
Городской Центр баскетбола
Тула, ул. Демьянова, д. 26 а
8 февраля 2019, пятница
14:00
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10 февраля 2019, воскресенье
16:00
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10 февраля 2019, воскресенье
17:30
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