В городском Центре баскетбола (ул. Демьянова, 26а) пройдет Первенство Тульской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2006 года рождения.

В соревнованиях выступают команды девушек

спортивный клуб «Олимп» (Тула, тренер Митькин Ю.)

ДЮСШ г. Плавск (тренер Бескрестнов Ю.)

СШ «Игровые виды спорта"-1 (Тула, тренер Дудник Л.)

СШ «Игровые виды спорта"-2 (Тула, тренер Кузовлев Ю.) и юношей

ДЮСШ-2 (Новомосковск, тренер Кладовщикова Ю.)

ДЮСШ-1 «Меч» (Ефремов, тренер Карцева Е.)

СШ «Игровые виды спорта» — 1 (тренер Дугужева Н.)

СШ «Игровые виды спорта» — 2 (сборная, тренеры Назукина М., Столбчатый С., Леонтьев М.)

«Темп» (Тула, тренеры Полуэктов Н., Сенькин В.)

С/К «Олимп» (Тула, тренеры Митькин Ю., Шелухина Н.)

Финальные игры состоятся 10 февраля в 16.00 и 17.30.

Приглашаем всех любителей баскетбола полюбоваться играми юных спортсменов.

Вход свободный.