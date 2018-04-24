Первенство по велоспорту в честь 73 -й годовщины Победы
3−4 мая 2018 года на Тульском велотреке будет проходить открытое Первенство г. Тулы по велоспорту на треке, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Спортсмены будут соревноваться в гите: (индивидуальном и парами, с места и с ходу), парной гонке преследования, гонке парами с толканием и спринте.
В соревнованиях примут участие более 130 человек.
Где и когда?
Тула, Тимирязева ул., д.101 корп.1
3 мая 2018, четверг
15:00
4 мая 2018, пятница
15:00