Первенство по велоспорту в честь 73 -й годовщины Победы

3−4 мая 2018 года на Тульском велотреке будет проходить открытое Первенство г. Тулы по велоспорту на треке, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Спортсмены будут соревноваться в гите: (индивидуальном и парами, с места и с ходу), парной гонке преследования, гонке парами с толканием и спринте.

В соревнованиях примут участие более 130 человек.