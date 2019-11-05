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Творческий вечер Екатерины Картавцевой

Творческий вечер Екатерины Картавцевой

29 ноября в малом конференц-зале Тульского государственного музея оружия состоится творческий вечер поэта, журналиста Екатерины Картавцевой.

Творческий вечер поэта приурочен к выходу нового поэтического сборника «Вне зоны доступа».

Ключевым произведением в книге является поэма «Со своей колокольни» — родословная автора в стихах. Главный герой поэмы — приходской священник отец Иоанн Быковский, дед Екатерины Картавцевой по материнской линии, в период массовых сталинских репрессий был расстрелян. Поэму «Со своей колокольни» автор задумала не только как поэтический акт, но и как акт самостийного оправдания своего деда.

Еще до выхода книги поэма успела победить в двух литературных конкурсах: областном епархиальном конкурсе «Преображение» и в российском историко-литературном конкурсе «Я вызову любое из столетий». Сегодня поэтический сборник «Вне зоны доступа» поступил во все библиотеки Тулы.

Творческий вечер будет музыкальным и красочным: в программе принимают участие тульские барды Елена Плотникова и Никита Голиков, фотоспонсоры мероприятия Илья Гарбузов, Алексей Горохов.

Соорганизатор — Клуб православных писателей «Родник».

 

Екатерина Картавцева (Гарбузова) — член Союза российских писателей и Союза журналистов России. Обозреватель газеты «Тульские известия». Автор семи книг стихов и прозы для детей и четырех поэтических сборников для взрослого читателя. Номинант национальной детской литературной премии «Заветная мечта», лауреат премии главы муниципального образования г. Тула «Истоки», лауреат премии Национальной медицинской палаты в сфере журналистики. Стихи публиковались в журнале «Юность», американском русскоязычном литературном альманахе «Новый континент», многих региональных альманахах и коллективных сборниках.

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
29 ноября 2019, пятница
17:30
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Жека (Евгений Григорьев)
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3 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Юрий Николаенко в Туле
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29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 720 ₽
Спасибо, сердце
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8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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