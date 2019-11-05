Творческий вечер Екатерины Картавцевой

29 ноября в малом конференц-зале Тульского государственного музея оружия состоится творческий вечер поэта, журналиста Екатерины Картавцевой.

Творческий вечер поэта приурочен к выходу нового поэтического сборника «Вне зоны доступа».

Ключевым произведением в книге является поэма «Со своей колокольни» — родословная автора в стихах. Главный герой поэмы — приходской священник отец Иоанн Быковский, дед Екатерины Картавцевой по материнской линии, в период массовых сталинских репрессий был расстрелян. Поэму «Со своей колокольни» автор задумала не только как поэтический акт, но и как акт самостийного оправдания своего деда.

Еще до выхода книги поэма успела победить в двух литературных конкурсах: областном епархиальном конкурсе «Преображение» и в российском историко-литературном конкурсе «Я вызову любое из столетий». Сегодня поэтический сборник «Вне зоны доступа» поступил во все библиотеки Тулы.

Творческий вечер будет музыкальным и красочным: в программе принимают участие тульские барды Елена Плотникова и Никита Голиков, фотоспонсоры мероприятия Илья Гарбузов, Алексей Горохов.

Соорганизатор — Клуб православных писателей «Родник».

Екатерина Картавцева (Гарбузова) — член Союза российских писателей и Союза журналистов России. Обозреватель газеты «Тульские известия». Автор семи книг стихов и прозы для детей и четырех поэтических сборников для взрослого читателя. Номинант национальной детской литературной премии «Заветная мечта», лауреат премии главы муниципального образования г. Тула «Истоки», лауреат премии Национальной медицинской палаты в сфере журналистики. Стихи публиковались в журнале «Юность», американском русскоязычном литературном альманахе «Новый континент», многих региональных альманахах и коллективных сборниках.