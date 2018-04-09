Science Slam: научный стенд-ап
Science Slam - новый международный формат интеллектуального досуга в весьма необычной форме. Молодые ученые представят свои реальные научные исследования в виде юмористического стенд-апа.
На мероприятии вас ждёт:
- 6 отборных научных выступлений;
- 1.5 часа веселья и знаний;
- только лучшие слэмеры в жанре научного stand-up!
Забронировать и купить билеты: https://vk.cc/7Ud7pf
Внимание: количество мест ограничено
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
27 апреля 2018, пятница
19:00