Science Slam: научный стенд-ап

Science Slam - новый международный формат интеллектуального досуга в весьма необычной форме. Молодые ученые представят свои реальные научные исследования в виде юмористического стенд-апа.

На мероприятии вас ждёт:

6 отборных научных выступлений;

1.5 часа веселья и знаний;

только лучшие слэмеры в жанре научного stand-up!

Забронировать и купить билеты: https://vk.cc/7Ud7pf

