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Science Slam: научный стенд-ап

Science Slam: научный стенд-ап

Science Slam - новый международный формат интеллектуального досуга в весьма необычной форме. Молодые ученые представят свои реальные научные исследования в виде юмористического стенд-апа.

На мероприятии вас ждёт:

  •  6 отборных научных выступлений;
  • 1.5 часа веселья и знаний;
  • только лучшие слэмеры в жанре научного stand-up!

Забронировать и купить билеты: https://vk.cc/7Ud7pf
 

Внимание: количество мест ограничено
 

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
27 апреля 2018, пятница
19:00
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