Workshop: Борис Павлович

25 февраля вы сможете подробно поговорить о документальном театре с известным режиссером Борисом Павловичем в формате «вербатим».

Вербатим — вид театрального искусства, обозначенный как «документальный театр». В основе его — интервью с реальными людьми. Расшифровка собранных материалов и составляет диалоги и монологи, а также сюжетную канву спектакля.

Вход — 200 Р.

справка

Борис Павлович — режиссер, педагог, драматург.

В 2004 г. окончил актерско-режиссерский курс Санкт-Петербургской академии театрального искусства (класс Геннадия Тростянецкого) по специальности «Режиссура драмы».

С 2004 по 2006 гг. преподавал основы актерского мастерства кафедры режиссуры СПбГАТИ (мастерская В. Рецептера, мастерская В. Фильштинского).

Участник многочисленных режиссерских лабораторий: «Тело и голос», Лаборатория З. Молика, ведущего актера группы Е. Гротовского. Актерско-режиссерская лаборатория под руководством М. Угарова (в рамках фестиваля «Новая драма»). Лаборатория театра «Royal Court» (Лондон, Великобритания) под руководством Э. Доджсон (в рамках фестиваля «Золотая Маска-2010»). «Место действия в поисках автора» (в рамках фестиваля «Театральное пространство Андрея Могучего»).

С 2006 г. — художественный руководитель Кировского государственного «Театра на Спасской».

С 2007 г. Руководитель Драматической лаборатории Вятского государственного гуманитарного университета.

С 2013 года — руководитель социально-просветительского отдела БДТ им. Г. А. Товстоногова .

Номинант Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» (2010 и 2016);

Лауреат III фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» (2014) в номинации Лучшая работа режиссера.