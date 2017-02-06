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Клуб друзей художественного музея: Вячеслав Горчаков

Клуб друзей художественного музея: Вячеслав Горчаков

В Тульском областном художественном музее продолжится разговор о тульской архитектуре.

На встрече Клуба друзей музея выступит известный тульский краевед Вячеслав Владимирович Горчаков. В своем сообщении спикер ставит такую проблему, как анонимность архитектуры.

Вячеслав Владимирович обратит внимание собравшихся на то, что установление подлинного архитектурного авторства в Туле является сложной поисковой проблемой. Тульская архитектурная анонимность не позволяет увековечивать авторство памятными досками на фасадах зданий. Горчаков предлагает принять градостроительные правила, обязывающие заказчика-застройщика в счёт общей сметы затрат на строительство устанавливать памятную доску об архитектурном авторстве с годом постройки.

Напомним, что в декабре Тульский областной художественный музей провел научную конференци «Тула ушедшего века», которая обозначила «черные дыры» в изучении архитектуры и истории нашего города, наметила новые пути исследования.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
7 февраля 2017, вторник
18:00
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