Военные люди защищают Отечество

Ко Дню защитника Отечества в Тульском областном краеведческом музее пройдет необычная экскурсия по залам воинской славы тульского края, в ходе которой посетители узнают о ратной славе и доблести защитников родины вместе с отважным богатырем Радиславом и санитарной дружинницей Ульяной.

Вас ждет знакомство с документальной кинохроникой «На Тульском рубеже» и конкурсы на военную тематику, где самые смекалистые участники получат от музея подарки. Вы научитесь перевязывать раненых, узнаете комплектность санитарной сумки и освоите неполную сборку-разборку личного оружия санинструктора.