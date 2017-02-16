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Военные люди защищают Отечество

Военные люди защищают Отечество

Ко Дню защитника Отечества в Тульском областном краеведческом музее пройдет необычная экскурсия по залам воинской славы тульского края, в ходе которой посетители узнают о ратной славе и доблести защитников родины вместе с отважным богатырем Радиславом и санитарной дружинницей Ульяной.

Вас ждет знакомство с документальной кинохроникой «На Тульском рубеже» и конкурсы на военную тематику, где самые смекалистые участники получат от музея подарки. Вы научитесь перевязывать раненых, узнаете комплектность санитарной сумки и освоите неполную сборку-разборку личного оружия санинструктора.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
19 февраля 2017, воскресенье
12:00
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19 февраля 2017, воскресенье
15:00
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23 февраля 2017, четверг
14:00
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