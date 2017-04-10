Виртуальная выставка: Лоджии Рафаэля
Рафаэль Санти всегда был эталоном для других художников. Они стремились наиболее полно передать его манеру: композицию работ, удивительный рисунок, колорит.
Расширяя выставочное поле, музей предлагает своим посетителям виртуальную выставку «Гравюры с росписей лоджий Рафаэля в Ватикане» из альбома римского гравера С. Бьянки (1780-е гг., собрание Тульского областного художественного музея). В альбом включены гравюры со знаменитых росписей, исполненных Рафаэлем и его учениками в лоджиях Ватикана в 1516—1519 годах. Листы альбома выполнены в технике резцовой гравюры.
Билеты 80-170 Р. Запись на экскурсию по телефону 35-40-53.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
10 апреля 2017, понедельник
10:00
11 апреля 2017, вторник
10:00
12 апреля 2017, среда
10:00
13 апреля 2017, четверг
10:00
14 апреля 2017, пятница
10:00
15 апреля 2017, суббота
10:00
16 апреля 2017, воскресенье
10:00
17 апреля 2017, понедельник
10:00
18 апреля 2017, вторник
10:00
19 апреля 2017, среда
10:00
20 апреля 2017, четверг
10:00
21 апреля 2017, пятница
10:00
22 апреля 2017, суббота
10:00
23 апреля 2017, воскресенье
10:00
24 апреля 2017, понедельник
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25 апреля 2017, вторник
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26 апреля 2017, среда
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27 апреля 2017, четверг
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28 апреля 2017, пятница
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29 апреля 2017, суббота
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30 апреля 2017, воскресенье
10:00