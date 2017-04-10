Виртуальная выставка: Лоджии Рафаэля

Рафаэль Санти всегда был эталоном для других художников. Они стремились наиболее полно передать его манеру: композицию работ, удивительный рисунок, колорит.

Расширяя выставочное поле, музей предлагает своим посетителям виртуальную выставку «Гравюры с росписей лоджий Рафаэля в Ватикане» из альбома римского гравера С. Бьянки (1780-е гг., собрание Тульского областного художественного музея). В альбом включены гравюры со знаменитых росписей, исполненных Рафаэлем и его учениками в лоджиях Ватикана в 1516—1519 годах. Листы альбома выполнены в технике резцовой гравюры.

Билеты 80-170 Р. Запись на экскурсию по телефону 35-40-53.