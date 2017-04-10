афиша
афиша
Регистрация
Виртуальная выставка: Лоджии Рафаэля

Виртуальная выставка: Лоджии Рафаэля

Рафаэль Санти всегда был эталоном для других художников. Они стремились наиболее полно передать его манеру: композицию работ, удивительный рисунок, колорит.

Расширяя выставочное поле, музей предлагает своим посетителям виртуальную выставку «Гравюры с росписей лоджий Рафаэля в Ватикане» из альбома римского гравера С. Бьянки (1780-е гг., собрание Тульского областного художественного музея). В альбом включены гравюры со знаменитых росписей, исполненных Рафаэлем и его учениками в лоджиях Ватикана в 1516—1519 годах. Листы альбома выполнены в технике резцовой гравюры.

Билеты 80-170 Р. Запись на экскурсию по телефону 35-40-53.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
10 апреля 2017, понедельник
10:00
 В календарь
 В календарь
11 апреля 2017, вторник
10:00
 В календарь
 В календарь
12 апреля 2017, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика