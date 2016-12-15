Новогодняя выставка «В Туле. Перед Рождеством. Ангел».

В третий раз в стенах «Тульских древностей» свой проект представляет заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ, член творческого союза художников России Александр Майоров. Под руководством педагогов ученики Тульской детской художественной школы им В. Д. Поленова создали новую серию работ. На этот раз главными героями рисунков стали ангелы.

На выставке «В Туле. Перед Рождеством. Ангел» будет представлено более 30 детских работ. Трогательные и милые, они найдут отклик в душе каждого, кто встретится с ними, подарят ощущение сказки и волшебства.

Встреча с чудом в музее «Тульские древности» ждет посетителей с 20 декабря 2016 по 12 февраля 2017 года.

Вход свободный.