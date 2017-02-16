Святые Димитрий Донской и Ефросиния Московская

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского и святой благоверной Ефросинии Московской, находящийся на первом ярусе колокольни Успенского собора Тульского кремля, имеет удивительную историю. Именно о ней, а также об Успенском соборе, воссоздании колокольни в 2012 — 2014 гг., росписях храма художниками творческой мастерской «Царь-град» под руководством Дмитрия Трофимова в 2015 г. пойдёт речь на музейной лекции. Особое внимание будет уделено теме идеальной христианской любви и супружеской верности и согласию. Эта тема нашла совершенное воплощение в росписях храма. Отметим, что храм святого благоверного князя Димитрия Донского и святой благоверной Ефросинии Московской является первым в России храмом, посвященным благоверным супругам. Символично, что Русская православная церковь отмечает день памяти святых супругов в один день — 1 июня.

Группа на лекцию формируется по предварительной записи по тел. 31−25−38.