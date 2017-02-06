Рубль большой и маленький
Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает всех на открытие выставки «Рубль большой и маленький. Деньги эпохи Романовых», где широкой публике будут презентованы нумизматические образцы из коллекции фондов ГУК ТО «Объединение «ИКХМ».
Будут экспонироваться монеты достоинством один рубль эпохи правления династии Романовых — памятная монета в честь 300-летия династии Романовых 1913 года, сестрорецкий медный рубль — монета-великан, вес которой варьировался от 888 г до 1024 г, рубль Алексея Михайловича Романова 1661 года. А также медные квадратные монеты полуполтина и гривна. Выставка будет действовать до 18 марта 2017 года.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 9
Тел.: 8 (4872) 39-37-74
22 февраля 2017, среда
14:00
23 февраля 2017, четверг
10:00
24 февраля 2017, пятница
10:00
25 февраля 2017, суббота
10:00
26 февраля 2017, воскресенье
10:00
27 февраля 2017, понедельник
10:00
28 февраля 2017, вторник
10:00
1 марта 2017, среда
10:00
2 марта 2017, четверг
10:00
3 марта 2017, пятница
10:00
4 марта 2017, суббота
10:00
5 марта 2017, воскресенье
10:00
6 марта 2017, понедельник
10:00
7 марта 2017, вторник
10:00
8 марта 2017, среда
10:00
9 марта 2017, четверг
10:00
10 марта 2017, пятница
10:00
11 марта 2017, суббота
10:00
12 марта 2017, воскресенье
10:00
13 марта 2017, понедельник
10:00
14 марта 2017, вторник
10:00
15 марта 2017, среда
10:00