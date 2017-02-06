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Рубль большой и маленький

Рубль большой и маленький

Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает всех на открытие выставки «Рубль большой и маленький. Деньги эпохи Романовых», где широкой публике будут презентованы нумизматические образцы из коллекции фондов ГУК ТО «Объединение «ИКХМ».

Будут экспонироваться монеты достоинством один рубль эпохи правления династии Романовых — памятная монета в честь 300-летия династии Романовых 1913 года, сестрорецкий медный рубль — монета-великан, вес которой варьировался от 888 г до 1024 г, рубль Алексея Михайловича Романова 1661 года. А также медные квадратные монеты полуполтина и гривна. Выставка будет действовать до 18 марта 2017 года.

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
Историко-мемориальный музей Демидовых
Тула, улица Демидовская, 9
22 февраля 2017, среда
14:00
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23 февраля 2017, четверг
10:00
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24 февраля 2017, пятница
10:00
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