Приключения кремлёвского кота Акинфия

Забудьте про скучные экскурсии! Предлагаем вам познакомиться с историей Тульского кремля на увлекательном квесте вместе с котёнком Акинфием, забавным авантюристом, живущим в Тульском кремле XVII века по адресу: Кремль, Большая Кремлевская улица, двор боярина князя Ивана Андреевича, «что за тюрьмой да сыскных дел застенком».

Вас ждут весёлое приключение, и конечно, новые знания о быте и нравах жителей древней крепости.

Необходима предварительная запись по тел.: (4872) 77−49−34.

Стоимость участия: взрослые — 200 Р, дети — 150 Р.