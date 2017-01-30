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Подарочные самовары XIX – начала XXI веков

Подарочные самовары XIX – начала XXI веков

Лекция посвящена эксклюзивным самоварам тульских фабрик и мастеров-кустарей, произведенных в подарок императорам, советским и российским государственным и партийным деятелям, руководителям предприятий. Также речь пойдет и о самоварах, изготовленных в память об исторических событиях и знаменательных датах.

На лекции посетители познакомятся с разнообразными способами художественной отделки самоваров, узнают, какие самовары получили в дар российские императоры Александр I и Николай II, руководители государства Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Владимир Путин, как отблагодарили рабочие Тульского патронного завода своего директора С. И. Степанова. Кроме того, участники лекции познакомятся с работами знаменитого тульского художника-конструктора Виктора Волгина, а также с современными тульскими эксклюзивными самоварами.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
16 февраля 2017, четверг
17:30
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