Подарочные самовары XIX – начала XXI веков
Лекция посвящена эксклюзивным самоварам тульских фабрик и мастеров-кустарей, произведенных в подарок императорам, советским и российским государственным и партийным деятелям, руководителям предприятий. Также речь пойдет и о самоварах, изготовленных в память об исторических событиях и знаменательных датах.
На лекции посетители познакомятся с разнообразными способами художественной отделки самоваров, узнают, какие самовары получили в дар российские императоры Александр I и Николай II, руководители государства Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Владимир Путин, как отблагодарили рабочие Тульского патронного завода своего директора