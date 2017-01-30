Подарочные самовары XIX – начала XXI веков

Лекция посвящена эксклюзивным самоварам тульских фабрик и мастеров-кустарей, произведенных в подарок императорам, советским и российским государственным и партийным деятелям, руководителям предприятий. Также речь пойдет и о самоварах, изготовленных в память об исторических событиях и знаменательных датах.

На лекции посетители познакомятся с разнообразными способами художественной отделки самоваров, узнают, какие самовары получили в дар российские императоры Александр I и Николай II, руководители государства Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Владимир Путин, как отблагодарили рабочие Тульского патронного завода своего директора С. И. Степанова . Кроме того, участники лекции познакомятся с работами знаменитого тульского художника-конструктора Виктора Волгина, а также с современными тульскими эксклюзивными самоварами.