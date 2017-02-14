В Доме культуры «Ясная Поляна» состоится публичное интервью с Орханом Памуком — лауреатом Нобелевской премии по литературе, лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» за 2016 год в номинации «Иностранная литература». Писатель ответит на вопросы критика Александра Гаврилова. Язык встречи — английский, предусмотрен синхронный перевод. Оборудование для синхронного перевода выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В публичном интервью Александр Гаврилов спросит Орхана Памука о недавно вышедших на русском языке романах «Рыжеволосая женщина» и «Мои странные мысли», получении премии «Ясная Поляна», о родном Стамбуле и визите в Россию и в усадьбу Льва Толстого

Орхан Памук посетит Ясную Поляну в рамках своего шестидневного визита в Россию. По словам писателя, эта поездка и возможность увидеть Дом Толстого в Ясной Поляне были его давней мечтой. 24 февраля в Москве писателю будет вручена литературная премия «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» за книгу «Мои странные мысли».

Вход на встречу свободный, по предварительной регистрации.