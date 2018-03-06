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Мастер класс веганской кухни от Али Самохиной

Мастер класс веганской кухни от Али Самохиной

Старший повар веганского кафе Flora No Fauna Аля Самохина расскажет о секретах приготовления вегетарианских блюд. Каждый гость мероприятия получит в подарок электронную версию Алиной книги.

 
В программе мастер-класса:
веганский запеченный чизкейк с чаем матча и ванильным кремом
веганский салат Цезарь 
полезная паста со сливочным соусом и вег пармезаном
 
Подробности по тел.: 8(915)-698-98-64
 

Стоимость: 1500Р.

 

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
11 марта 2018, воскресенье
13:00
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