Мастер класс веганской кухни от Али Самохиной

Старший повар веганского кафе Flora No Fauna Аля Самохина расскажет о секретах приготовления вегетарианских блюд. Каждый гость мероприятия получит в подарок электронную версию Алиной книги.

В программе мастер-класса:

веганский запеченный чизкейк с чаем матча и ванильным кремом

веганский салат Цезарь

полезная паста со сливочным соусом и вег пармезаном

Подробности по тел.: 8(915)-698-98-64

Стоимость: 1500Р.