Мастер класс веганской кухни от Али Самохиной
Старший повар веганского кафе Flora No Fauna Аля Самохина расскажет о секретах приготовления вегетарианских блюд. Каждый гость мероприятия получит в подарок электронную версию Алиной книги.
В программе мастер-класса:
веганский запеченный чизкейк с чаем матча и ванильным кремом
веганский салат Цезарь
полезная паста со сливочным соусом и вег пармезаном
Подробности по тел.: 8(915)-698-98-64
Стоимость: 1500Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
11 марта 2018, воскресенье
13:00