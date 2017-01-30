Кукла «Масленица с солнышком» придумана художницей и кукольницей Оксаной Шапкариной. Мастер сохранила все принципы и приемы народной куклы. Делается Масленица на веточке-рогатине, она не только станет основой для тела, но и для рук Масленицы, высоко поднятых над головой. В руки куколке мастер вложила яркий круг — символ весеннего солнышка, которого так не хватало всем холодной зимой! Кукла получается очень яркой и праздничной. Она станет оригинальным украшением дома или рукотворным подарком для родных и близких!

Стоимость участия (1 занятие): взрослые — 250 Р, дети — 120 Р.