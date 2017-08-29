Как стать ютубером

Как создать свой популярный Youtube-канал и стать ютубером? Приходите с ребёнком на бесплатный мастер-класс в Компьютерную Академию ШАГ, и он научится крутым фишкам!

В программе мастер-класса:

Как стать известным и знаменитым не вставая с дивана.

5 шагов для создания профессионального Youtube-канала.

7 убойных приемов: как собрать подписчиков на свой канал.

10 ютуб каналов детей, которые смотрят миллионы.

Как стать миллионером — практическое пособие для начинающих.

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