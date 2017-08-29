Как стать ютубером
Как создать свой популярный Youtube-канал и стать ютубером? Приходите с ребёнком на бесплатный мастер-класс в Компьютерную Академию ШАГ, и он научится крутым фишкам!
В программе мастер-класса:
- Как стать известным и знаменитым не вставая с дивана.
- 5 шагов для создания профессионального Youtube-канала.
- 7 убойных приемов: как собрать подписчиков на свой канал.
- 10 ютуб каналов детей, которые смотрят миллионы.
- Как стать миллионером — практическое пособие для начинающих.
Регистрация места обязательна! Зарегистрироваться.
Где и когда?
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
15 сентября 2017, пятница
18:30