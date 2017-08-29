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Как стать ютубером

Как стать ютубером

Как создать свой популярный Youtube-канал и стать ютубером? Приходите с ребёнком на бесплатный мастер-класс в Компьютерную Академию ШАГ, и он научится крутым фишкам!

В программе мастер-класса:

  • Как стать известным и знаменитым не вставая с дивана.
  • 5 шагов для создания профессионального Youtube-канала.
  • 7 убойных приемов: как собрать подписчиков на свой канал.
  • 10 ютуб каналов детей, которые смотрят миллионы.
  • Как стать миллионером — практическое пособие для начинающих.

Регистрация места обязательна! Зарегистрироваться.

Где и когда?
Компьютерная академия ШАГ
Тула, ул. Епифанская, 54, 2-й этаж
15 сентября 2017, пятница
18:30
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