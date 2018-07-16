Хаос, геноцид, память и иммунитет: что дали науке кролики
На лекции вы узнаете:
- как, на первый взгляд милые и безобидные животные, домашние кролики, сотню лет держали в страхе целый континент и какой урок люди вынесли из попыток избавиться от этих животных.
- как простой кроличий мозг лёг в основу всех современных исследований памяти
- что значат фразы вроде «кролик-анти-коза» и почему они важны для лечения самых различных заболеваний
- и как католики сумели перепутать крольчат с рыбой.
О спикере: Светлана Ястребова — нейробиолог, выпускница кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ, научный журналист (GEO, «Популярная механика», «Вокруг света», «Чердак», «Элементы», сайты Look At Media, Полит.ру/Pro Science, «Химия и жизнь», «Биомолекула» и другие) и преподаватель Тульского Химического лицея.
Вход свободный
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 июля 2018, вторник
19:00