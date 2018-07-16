афиша
афиша
Регистрация
Хаос, геноцид, память и иммунитет: что дали науке кролики

Хаос, геноцид, память и иммунитет: что дали науке кролики

На лекции вы узнаете:
  • как, на первый взгляд милые и безобидные животные, домашние кролики, сотню лет держали в страхе целый континент и какой урок люди вынесли из попыток избавиться от этих животных.
  • как простой кроличий мозг лёг в основу всех современных исследований памяти
  • что значат фразы вроде «кролик-анти-коза» и почему они важны для лечения самых различных заболеваний
  • и как католики сумели перепутать крольчат с рыбой.
О спикере: Светлана Ястребова — нейробиолог, выпускница кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ, научный журналист (GEO, «Популярная механика», «Вокруг света», «Чердак», «Элементы», сайты Look At Media, Полит.ру/Pro Science, «Химия и жизнь», «Биомолекула» и другие) и преподаватель Тульского Химического лицея.
 
Вход свободный 
Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 июля 2018, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.