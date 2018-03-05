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Увула

Увула

«Увула» - одна из самых востребованных групп, которым удалось перенести в российскую музыку альтернативный жанр рока лоу фай.   Ее музыка не только не уступает в качестве зарубежной,  но и качественно передает культурную идентичность.

A.: «Нервный, подвижный инди-поп «увулы» с саксофоном и поставленным голосом вокалиста похож и на сложный арт-поп «Синекдохи Монток», и на романтический поп-рок «Мануфактуры», и на переигранную пьяными руками группу The Smiths»

В преддверии праздника 8-го марта у вас есть возможность приобрести парный билет по цене 500Р. Отличная возможность сделать хороший подарок кому-то близкому для вас.

 

Стоимость: от 300Р.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
10 марта 2018, суббота
20:00
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