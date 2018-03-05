«Увула» - одна из самых востребованных групп, которым удалось перенести в российскую музыку альтернативный жанр рока лоу фай. Ее музыка не только не уступает в качестве зарубежной, но и качественно передает культурную идентичность.

A.: «Нервный, подвижный инди-поп «увулы» с саксофоном и поставленным голосом вокалиста похож и на сложный арт-поп «Синекдохи Монток», и на романтический поп-рок «Мануфактуры», и на переигранную пьяными руками группу The Smiths»

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