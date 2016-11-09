Soprano Турецкого в новом шоу «Ты — все, что нужно мне». Главные слова, которые мечтает услышать каждый. Нежная, страстная, кроткая, безудержная — такая разная и такая желанная.

Лучше любых слов о ней расскажет… музыка. Созвездие женских голосов и романтический коктейль в лучших традициях мирового шоу. Хорошая музыка, как настоящая любовь, не имеет возрастных ограничений. Опера и мюзикл, классика и рок, звездные поп-хиты, киномузыка и авторские песни. Вечер любви и волшебства только для вас.