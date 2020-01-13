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Революция

Революция

В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 состоится премьерное выступление металл группы «Революция». Приходите скрасить мартовский день порцией бодрой музыки!

Группа «Революция» была создана Александром Кэпом, экс-вокалистом «Артерии» и The Arrow. За 2018 год состав «Революции» был укреплен мощнейшими музыкантами из известных московских команд: Артур Беркут, Arida Vortex, Biorate, Imperial Age, Харизма, Колизей и не только, что автоматически придает этой банде статус супер-группы.



Поклонников ждет незабываемый вокал, широкий диапазон голоса, и несравненная харизма Александра Кэпа, ну и, конечно же, одни из лучших музыкантов страны слились воедино в «Революции», создав мощнейший коктейль из современного звучания, сильнейшей энергетики и шквала незабываемых эмоций, которые не оставят никого равнодушным.

В 20.00 состоится автограф-сессия с артистами.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
20 марта 2020, пятница
20:30
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Сказки детского мира
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21 марта, суббота 12:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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4 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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23 апреля, четверг 20:00
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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