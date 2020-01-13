В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ M2 состоится премьерное выступление металл группы «Революция». Приходите скрасить мартовский день порцией бодрой музыки!

Группа «Революция» была создана Александром Кэпом, экс-вокалистом «Артерии» и The Arrow. За 2018 год состав «Революции» был укреплен мощнейшими музыкантами из известных московских команд: Артур Беркут, Arida Vortex, Biorate, Imperial Age, Харизма, Колизей и не только, что автоматически придает этой банде статус супер-группы.





Поклонников ждет незабываемый вокал, широкий диапазон голоса, и несравненная харизма Александра Кэпа, ну и, конечно же, одни из лучших музыкантов страны слились воедино в «Революции», создав мощнейший коктейль из современного звучания, сильнейшей энергетики и шквала незабываемых эмоций, которые не оставят никого равнодушным.