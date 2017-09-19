Radio Kamerger
Этой осенью московская группа Radio Kamerger отправится в свой первый тур в поддержку альбома «Молодость».
Radio Kamerger — это симфонический панк, барокко-рок, классическое струнное трио в дерзком диалоге с трубой и барабанами. Все участники группы закончили Московскую Консерваторию и сейчас играют рок, пишут песни на русском языке, создают красивые аранжировки и добиваются мощного звука.
В составе группы виолончель, вокал, скрипка, альт, труба и барабаны.
Билеты 300 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
29 сентября 2017, пятница
21:00