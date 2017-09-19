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Radio Kamerger

Radio Kamerger

Этой осенью московская группа Radio Kamerger отправится в свой первый тур в поддержку альбома «Молодость».

Radio Kamerger — это симфонический панк, барокко-рок, классическое струнное трио в дерзком диалоге с трубой и барабанами. Все участники группы закончили Московскую Консерваторию и сейчас играют рок, пишут песни на русском языке, создают красивые аранжировки и добиваются мощного звука.

В составе группы виолончель, вокал, скрипка, альт, труба и барабаны.

Билеты 300 Р.

 

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
29 сентября 2017, пятница
21:00
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