Этой осенью московская группа Radio Kamerger отправится в свой первый тур в поддержку альбома «Молодость».

Radio Kamerger — это симфонический панк, барокко-рок, классическое струнное трио в дерзком диалоге с трубой и барабанами. Все участники группы закончили Московскую Консерваторию и сейчас играют рок, пишут песни на русском языке, создают красивые аранжировки и добиваются мощного звука.

В составе группы виолончель, вокал, скрипка, альт, труба и барабаны.

Билеты 300 Р.