Птицами. Kai Engel

На сцене бара Stechkin выступит музыкально-поэтический дуэт Птицами и Kai Engel. Артисты делятся своими впечатлениями о Туле:

- Впервые я приехал в Тулу в четырнадцатом году. Сентябрь, солнце, Антикафе "Кот Шрёдингера". Внутри душно и темно. У входа курят. Дважды после – был "Театральный дворик". Почти театральный, почти дворик. В последний раз режиссёр сказал, что он не знает, кто мы, и ничего нам не должен. Звук пришлось долго и мучительно выпрашивать. Теперь – бар. STECHKIN. Место новое, а люди – те же. А что там внутри? А как оно будет? Не так страшно ступать в неизвестность, когда рядом друзья. До встречи!

Стоимость: 400Р.