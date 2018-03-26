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Полюса

Полюса

Группа «Полюса» даст концерт на сцене бара Stechkin. Ваш ожидает мощное шоу, которого туляки прежде не видели. Коллектив представит новую акустическую программу в расширенном составе. Раньше такое можно было лицезреть только на концертах в Санкт-Петербурге в Эрарте или Александринском театре!
 

«Полюса» — это свобода от жанровых канонов и прочих ограничителей. Данная себе возможность переходить границы, нарушать ритмы и сочетать несочетаемое, если так велит сердце. Сплав ненавязчивой электроники и гитарного инди-рока. Много лет музыканты идут своей дорогой и честно делают только то, что любят, — стильную музыку, в которой есть воздух.

Стоимость: 700Р.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
30 марта 2018, пятница
20:00
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