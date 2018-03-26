Группа «Полюса» даст концерт на сцене бара Stechkin. Ваш ожидает мощное шоу, которого туляки прежде не видели. Коллектив представит новую акустическую программу в расширенном составе. Раньше такое можно было лицезреть только на концертах в Санкт-Петербурге в Эрарте или Александринском театре!



«Полюса» — это свобода от жанровых канонов и прочих ограничителей. Данная себе возможность переходить границы, нарушать ритмы и сочетать несочетаемое, если так велит сердце. Сплав ненавязчивой электроники и гитарного инди-рока. Много лет музыканты идут своей дорогой и честно делают только то, что любят, — стильную музыку, в которой есть воздух.

Стоимость: 700Р.