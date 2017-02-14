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Поэзия и музыка зимы

Поэзия и музыка зимы

Литературная студия «Вега» была открыта в апреле 2002 года. Основателем и идейным вдохновителем стал тульский поэт и литератор Леонид Борисович Адрианов. С 2012 г. объединением руководит поэтесса Наталья Рогова.

В этом году студия отметит 15-летний рубеж. Её участники являются призерами многих фестивалей, авторами многих проектов, желанными гостями городских, областных, общероссийских и зарубежных конкурсов и мероприятий.

Творческий вечер в музее будет построен по принципу формата «Свободный микрофон», прозвучат стихи и песни в исполнении авторов «Веги». Отметим, что встреча состоится в пространстве выставки живописных зимних пейзажей «Мороз и солнце».

100 Р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
Тульский областной художественный музей
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
17 февраля 2017, пятница
18:00
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