Поэзия и музыка зимы
Литературная студия «Вега» была открыта в апреле 2002 года. Основателем и идейным вдохновителем стал тульский поэт и литератор Леонид Борисович Адрианов. С 2012 г. объединением руководит поэтесса Наталья Рогова.
В этом году студия отметит 15-летний рубеж. Её участники являются призерами многих фестивалей, авторами многих проектов, желанными гостями городских, областных, общероссийских и зарубежных конкурсов и мероприятий.
Творческий вечер в музее будет построен по принципу формата «Свободный микрофон», прозвучат стихи и песни в исполнении авторов «Веги». Отметим, что встреча состоится в пространстве выставки живописных зимних пейзажей «Мороз и солнце».
100 Р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
Тел.: 8 (4872) 35-40-53
17 февраля 2017, пятница
18:00