Поэзия и музыка зимы

Литературная студия «Вега» была открыта в апреле 2002 года. Основателем и идейным вдохновителем стал тульский поэт и литератор Леонид Борисович Адрианов. С 2012 г. объединением руководит поэтесса Наталья Рогова.

В этом году студия отметит 15-летний рубеж. Её участники являются призерами многих фестивалей, авторами многих проектов, желанными гостями городских, областных, общероссийских и зарубежных конкурсов и мероприятий.

Творческий вечер в музее будет построен по принципу формата «Свободный микрофон», прозвучат стихи и песни в исполнении авторов «Веги». Отметим, что встреча состоится в пространстве выставки живописных зимних пейзажей «Мороз и солнце».

100 Р.