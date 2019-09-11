Нурминский

В развлекательном комплексе «МЁД» состоится концерт рэп-исполнитеря Нурминского. Музыкант презентует свой новый альбом. Поклонники смогут услышать новинки и известные хиты: «Ауфф», «Джип», «За 105 двор» и другие!

Альберт Шарафутдинов (настоящее имя Нурминского) прославился своими хитами в интернете. Его композиции возглавляют рейтинги популярных музыкальных приложений. А его песня «105 км» стала для татарской сцены настоящим событием.