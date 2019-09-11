Нурминский
В развлекательном комплексе «МЁД» состоится концерт рэп-исполнитеря Нурминского. Музыкант презентует свой новый альбом. Поклонники смогут услышать новинки и известные хиты: «Ауфф», «Джип», «За 105 двор» и другие!
Альберт Шарафутдинов (настоящее имя Нурминского) прославился своими хитами в интернете. Его композиции возглавляют рейтинги популярных музыкальных приложений. А его песня «105 км» стала для татарской сцены настоящим событием.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
26 октября 2019, суббота
18:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽