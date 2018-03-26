«Невиди?мка» — это совершенно новый взгляд на поп-музыку или, как сами ребята называют свой стиль, «попса для неформалов». Это андеграунд-поп группа «новой русской волны» в эстетике модного и ироничного вапорвейва в перемешку с жестким электро, танцевальным хаусом и синтвейвом вместе с дворовыми мотивами 90-х.



За свой год существования группа добилась значительных успехов на музыкальной арене: выпустила 2 мини-альбома, сняли 3 клипа, съездила в тур, успешно выступали на фестивале VV17CHØU7: ГРЕЗЫ III в Москве и в дуэте с проектом GSPD «взорвали с треском» культовый Питерский клуб «ИОНОТЕКА».



Сейчас группа снимает новый клип и заканчивает новый альбом, после чего ребята отправляются в тур по России под названием «поколение все или ничего»!

Стоимость: 200/300Р.