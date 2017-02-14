«Казускома» отправляется в свой первый тур в 2017 году, и первый город на очереди — Тула.

Московское трио «Казускома» появилось на музыкальных радарах совсем недавно. Но за 2016 год группа успела немало: выпустила два лонгплея, оказалась в эфире на «Маяке», сыграла первый рок-концерт в истории бара «Симачев» и завоевала сердца юной московской публики. «Казускома» играет русскоязычный тяжелый ретророк и возвращает в музыку веселый безмозглый угар.