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Казускома

Казускома

«Казускома» отправляется в свой первый тур в 2017 году, и первый город на очереди — Тула.

Московское трио «Казускома» появилось на музыкальных радарах совсем недавно. Но за 2016 год группа успела немало: выпустила два лонгплея, оказалась в эфире на «Маяке», сыграла первый рок-концерт в истории бара «Симачев» и завоевала сердца юной московской публики. «Казускома» играет русскоязычный тяжелый ретророк и возвращает в музыку веселый безмозглый угар. 

Где и когда?
Loud Room
Loud Room
Тула, Демидовская 52
Тел.:
16 февраля 2017, четверг
19:00
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