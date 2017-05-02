Гуша Катушкин и «Глупые Треугольники»
На фото группа «Глупые Треугольники»
В Туле состоится второй совместный тур Гуши Катушкина и «Глупых Треугольников», для тех, кто любит вслушиваться в слова, наслаждаться мелодиями и голосом.
В рамках концерта вас ждут полноценные сеты от Гуши и Вари с Дашей, а так же небольшой совместный блок в составе трио. Обязательно прозвучат главные хиты, а так же старые и совсем новые песни.
Вход от 300 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 107
13 мая 2017, суббота
20:00