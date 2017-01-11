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Голос. Пятый сезон

Голос. Пятый сезон

Первый официальный Всероссийский тур проекта «Голос» стартует в январе 2017 года. Более 40 городов на протяжении трёх месяцев посетят победитель и финалисты V юбилейного сезона самого рейтингового телешоу страны. Пять лет, пять разных сезонов и первое столь масштабное событие.

График репетиций Александра Панайотова, Дарьи Антонюк, Кайрата Примбердиева и Сардора Милано после финала главного телепроекта страны станет лишь плотнее. Артистам, которым посчастливится ощутить не только вкус победы, но и зрительскую любовь во всех уголках нашей страны, придётся отменить новогодние праздники. Выбор репертуара, работа с наставниками, тщательный подход к костюмам и сценическому мастерству — всё это необходимые шаги на пути к созданию незабываемого шоу.

Все концерты будут проходить с живым звуком и, в отличие от многих подобных мероприятий, в сопровождении тщательно подобранной команды музыкантов. Ярко, смело, профессионально и, безусловно, талантливо ? так предстоит молодым, но уже любимым всей Россией артистам, презентовать V юбилейный сезон проекта «Голос».

Билеты от 800 Р.

Где и когда?
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Тула, улица Демонстрации, 134
5 февраля 2017, воскресенье
18:00
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