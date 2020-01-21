17 мая в колонном зале Дворянского собрания пройдет Всероссийский вокальный конкурс FORTISSIMO.

К участию приглашаются сольные исполнители, вокальные ансамбли и хоровые коллективы любительского и профессионального уровня.

По независящим от Myslo-кассы причинам конкурс переносится с 12 апреля на 17 мая.

Открытый всероссийский вокальный конкурс FORTISSIMO проходит в Туле с 2008 года.

За это время мероприятие обрело статус достойного музыкального события среди артистов и творческих коллективов Тульской, Московской, Калужской, Орловской, Липецкой и Рязанской областей. Конкурс призван отметить наиболее ярких исполнителей и выявить лучших из них.

В этом году FORTISSIMO состоится в Доме Дворянского собрания. Потрясающий своей красотой Колонный зал входит в состав Тульской областной филармонии и обладает превосходной акустикой, за что его ставят в один ряд с Государственной академической Капеллой Санкт-Петербурга и Рахманиновским залом Московской консерватории.

Вокальный конкурс рассчитан на участников самых разных возрастов: в первой половине дня выступают дети (6-12 лет), во второй юниоры (13-15 лет) и взрослые (с 16 лет без ограничений). Всех юных участников ждут подарки, а победителей в номинациях — памятные медали и дипломы.

Номинации FORTISSIMO-2020:

Академический вокал;

Ансамбли и хоровые коллективы;

Народный вокал и фольклор;

Романс, авторская и семейная песня;

Патриотическая и казачья песня;

Эстрада и джаз;

Кроссовер;

Песня о космосе (Специально в честь Дня космонавтики!)

Организатор и ведущий конкурса — Остап Чекмазов, глава регионального отделения Общероссийской Федерации Искусств в Тульской области, профессиональный музыкант и шоумен.

Прием заявок осуществляется до 7 апреля. Подробное расписание выступлений участников проявится после окончания приема заявок в группе «Вконтакте» 25 февраля.



Что ждет участников FORTISSIMO-2020:

Открытая система судейства;

Объективная оценка исполнительского уровня;

Возможность выступить в одном из лучших камерных залов России и получить уникальный сценический опыт;

Компетентное жюри (педагоги ведущих творческих вузов, заслуженные работники культуры и искусств, профессиональные артисты и музыканты);

Рекомендации по постановке голоса и сценическому искусству;

Дружеская атмосфера и честная борьба за Гран-при;

Мощный творческий стимул к дальнейшей работе;

Комфортный зрительный зал на 300 мест.

По отзывам руководителей коллективов, родителей и взрослых конкурсантов, FORTISSIMO — это всегда четкая организация, психологический комфорт выступающих, позитивный настрой и только положительные эмоции!