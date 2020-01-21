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FORTISSIMO

FORTISSIMO

17 мая в колонном зале Дворянского собрания пройдет Всероссийский вокальный конкурс FORTISSIMO.

К участию приглашаются сольные исполнители, вокальные ансамбли и хоровые коллективы любительского и профессионального уровня.

По независящим от Myslo-кассы причинам конкурс переносится с 12 апреля на 17 мая. 

 

Открытый всероссийский вокальный конкурс FORTISSIMO проходит в Туле с 2008 года. 

За это время мероприятие обрело статус достойного музыкального события среди артистов и творческих коллективов Тульской, Московской, Калужской, Орловской, Липецкой и Рязанской областей. Конкурс призван отметить наиболее ярких исполнителей и выявить лучших из них. 

В этом году FORTISSIMO состоится в Доме Дворянского собрания. Потрясающий своей красотой Колонный зал входит в состав Тульской областной филармонии и обладает превосходной акустикой, за что его ставят в один ряд с Государственной академической Капеллой Санкт-Петербурга и Рахманиновским залом Московской консерватории.

Вокальный конкурс рассчитан на участников самых разных возрастов: в первой половине дня выступают дети (6-12 лет), во второй юниоры (13-15 лет) и взрослые (с 16 лет без ограничений). Всех юных участников ждут подарки, а победителей в номинациях — памятные медали и дипломы.

Номинации FORTISSIMO-2020:
  • Академический вокал;
  • Ансамбли и хоровые коллективы;
  • Народный вокал и фольклор;
  • Романс, авторская и семейная песня;
  • Патриотическая и казачья песня;
  • Эстрада и джаз;
  • Кроссовер;
  • Песня о космосе (Специально в честь Дня космонавтики!)

Организатор и ведущий конкурса — Остап Чекмазов, глава регионального отделения Общероссийской Федерации Искусств в Тульской области, профессиональный музыкант и шоумен.

Прием заявок осуществляется до 7 апреля. Подробное расписание выступлений участников проявится после окончания приема заявок в группе «Вконтакте» 25 февраля.
 

 

Что ждет участников FORTISSIMO-2020:

  • Открытая система судейства;
  • Объективная оценка исполнительского уровня;
  • Возможность выступить в одном из лучших камерных залов России и получить уникальный сценический опыт;
  • Компетентное жюри (педагоги ведущих творческих вузов, заслуженные работники культуры и искусств, профессиональные артисты и музыканты);
  • Рекомендации по постановке голоса и сценическому искусству;
  • Дружеская атмосфера и честная борьба за Гран-при;
  • Мощный творческий стимул к дальнейшей работе;
  • Комфортный зрительный зал на 300 мест.

По отзывам руководителей коллективов, родителей и взрослых конкурсантов, FORTISSIMO — это всегда четкая организация, психологический комфорт выступающих, позитивный настрой и только положительные эмоции!

 

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
17 мая 2020, воскресенье
09:00
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Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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