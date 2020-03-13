Felidae
В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ М2 пройдет концерт группы Felidae. Музыканты представят все свои лучшие хиты.
Отличный звук, блестящее исполнение, драйв, кураж и море позитивной энергии, исходящей от музыкантов, — всё это про Felidae! Сделаем эту весну ярче!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 апреля 2020, воскресенье
19:00
16 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽