В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ М2 пройдет концерт группы Felidae. Музыканты представят все свои лучшие хиты.

Отличный звук, блестящее исполнение, драйв, кураж и море позитивной энергии, исходящей от музыкантов, — всё это про Felidae! Сделаем эту весну ярче!