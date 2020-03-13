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Felidae

Felidae

В ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ М2 пройдет концерт группы Felidae. Музыканты представят все свои лучшие хиты.

Отличный звук, блестящее исполнение, драйв, кураж и море позитивной энергии, исходящей от музыкантов, — всё это про Felidae! Сделаем эту весну ярче!

 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
19 апреля 2020, воскресенье
19:00
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Касса
Хабиб
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16 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Lumen
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7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Тамара Гвердцители
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15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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