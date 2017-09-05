Dakooka
В новом выпуске — Dakooka, новая и странная поп-музыка из Украины с песнями о любви и смерти. Этой осенью Dakooka выпустит свой новый, самый «попсовый» альбом и поедет в тур по России.
Она не подпадает ни под какие шаблоны современного сценического образа. Она не любит делать так, как «нужно». Она делает то, что ей нравится, всегда по-новому, вразрез со всеми стереотипами: свежо, оригинально, свободно.
Dakooka — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей из Черновцов, которая стремительно набирает популярность в интернете и реальности. Ее музыка — это объединение нескольких направлений: trip-hop, indie-rock, experimental, pop и electronic.
Вход: 250 руб.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
9 сентября 2017, суббота
20:00