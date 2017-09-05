В новом выпуске — Dakooka, новая и странная поп-музыка из Украины с песнями о любви и смерти. Этой осенью Dakooka выпустит свой новый, самый «попсовый» альбом и поедет в тур по России.

Она не подпадает ни под какие шаблоны современного сценического образа. Она не любит делать так, как «нужно». Она делает то, что ей нравится, всегда по-новому, вразрез со всеми стереотипами: свежо, оригинально, свободно.

Dakooka — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей из Черновцов, которая стремительно набирает популярность в интернете и реальности. Ее музыка — это объединение нескольких направлений: trip-hop, indie-rock, experimental, pop и electronic.

Вход: 250 руб.